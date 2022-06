Giugno 10, 2022

Le associazioni dei consumatori scendono oggi in piazza contro il carovita e l’aumento dei prezzi con lo slogan ‘pentolevuote’. Obiettivo della manifestazione, che si svolgerà in contemporanea in tutti i capoluoghi di regione del Paese, è di portare all’attenzione del governo e delle istituzioni la situazione di grave disagio che stanno vivendo i cittadini per l’aumento dei prezzi, in particolare quello dei beni di prima necessità a partire dalle forniture di energia elettrica e gas.