Ottobre 10, 2022

In un momento storico segnato dall’emergenza climatica e dalla crisi energetica, EcoFlow, azienda di soluzioni energetiche ecocompatibili portatili e basate sulle energie rinnovabili, vuole dare una risposta innovativa e green ai bisogni delle persone. Così nasce Delta 2, la nuova versione della power station portatile Delta, che si contraddistingue per la ricarica superveloce.