Per Forbes Giorgia Meloni è la quarta donna più influente al mondo

Dicembre 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

Per la rivista Forbes la presidente del Consiglio Giorgia Meloni Per è la quarta donna più influente al mondo. La classifica certifica le 100 donne più potenti del mondo. E quest’anno l’Italia ricopre un posto d’onore, con la premier. Si tratta della prima donna italiana a occupare una posizione di rilievo.

Impegnata in politica sin dall’età di 15 anni, Meloni è diventata premier il 22 ottobre 2022, prima donna nella storia d’Italia a ricoprire questo ruolo. Presidente di Fratelli d’Italia dal 2014, oggi è l’unica donna alla guida di un paese del G20.