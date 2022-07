Luglio 7, 2022

Your browser does not support the video tag.

Maurizio Gardini, presidente dell’Alleanza delle cooperative presente all’Assemblea ordinaria di CFI presso il Palazzo della Cooperazione a Roma delinea i prossimi obiettivi dopo il triennio positivo appena concluso: sara’ possibile sostenere progetti di sviluppo delle cooperative e di rilancio anche occupazionale con una sfida a tutto campo