Pericoli (pubblici) al volante, dai video mentre si guida ai sorpassi: identikit degli italiani in auto

Novembre 21, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il 10% degli italiani mentre è al volante gira un video con il cellulare, il 38,5% non rispetta la distanza di sicurezza e la metà degli automobilisti non mette la freccia prima di cambiare corsia, il 10,6% non indossa la cintura di sicurezza alla guida e peggio fanno i passeggeri del sedile posteriore che la ignorano nel 72,6% dei casi. Sono solo alcuni dei dati sulle raccolti dall’Anas nella terza edizione della ricerca sugli stili di guida. Limiti di velocità superati nel 12,9%.