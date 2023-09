Settembre 27, 2023

L’ordine professionale è garanzia di attuazione del corretto esercizio del mestiere di Ingegnere che rappresenta un baluardo per la sicurezza dei cittadini.

Deontologia, formazione continua, obbligo dell’assicurazione sono quindi elementi fondamentali. Auspicando una legge di civiltà sull’equo compenso il professionista che svolge un lavoro di qualità, per Perrini, ha diritto ad un compenso adeguato ed equilibrato e questo garantisce e tutela anche l’utente che lo utilizza.