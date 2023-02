Persone scomparse, nel 2022 sono state 67 al giorno: +26,4%

Febbraio 23, 2023

Your browser does not support the video tag.

Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, una media di 67 al giorno, il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell’anno precedente. I dati diffusi dal commissario straordinario del Governo nella relazione annuale al Viminale parlano nell’82% dei casi di allontanamenti volontari mentre le denunce per possibili vittime di reato rappresentano lo 0,22%. Le denunce relative a stranieri sono 41 al giorno, 47 quelle di minori (36 stranieri e 11 italiani): per lo più si tratta di maschi di età compresa tra i 15 e i 17 anni.