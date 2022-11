Perugia, Emozioni in musica per celebrare i cento anni di storia dei Baci Perugina

Novembre 14, 2022

In occasione dei suoi primi 100 anni di storia, Baci Perugina ha acceso i riflettori su Perugia. Un evento unico che ha visto Nestlé sostenere e valorizzare i giovani talenti umbri, dando vita ad una sinfonia in musica che è culminata con un live del compositore Maurizio Mastrini, accompagnato dall’orchestra e dalla voce di Paolo Di Paolo. Una giornata di luci e musica che ha visto il Capoluogo umbro essere protagonista indiscusso della diffusione di emozioni, passioni e talenti. La giornata conclusiva dell’evento dal titolo “Una Sinfonia di Emozioni per te” è stata l’occasione per celebrare la musica e le tante sfumature delle emozioni.