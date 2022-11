Perugina: Moretti, “Grande emozione essere qui. Grazie Baci Perugina e Maestro Mastrini per avermi scelta”

Novembre 14, 2022

“Questo evento, per noi perugini, è una grande emozione perché unisce i Baci Perugina, con cui siamo cresciuti, con la musica, che è la nostra arte. Per noi essere scelti perché rappresentiamo i musicisti umbri e ringraziamo sia la fabbrica che il Maestro Mastrini”. Così la pianista, Letizia Moretti, a margine della giornata conclusiva dell’evento dal titolo “Una Sinfonia di Emozioni per te” tenutasi a Perugia ed organizzata da Nestlé per festeggiare il centenario della nascita dei Baci Perugina. “La musica è una passione che è riuscita a diventare il mio lavoro ed è, per questo, una gioia immensa”, ha concluso