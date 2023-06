Giugno 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

L’associazione dei pescatori italiani promossa da Cia-Agricoltori Italiani per la tutela e la valorizzazione dell’acquacoltura è presente a Slow Fish con un grande spazio espositivo per testimoniare il suo impegno nell’aumentare l’autosufficienza alimentare, utilizzando i fondi Ue per sviluppare allevamenti ittici sostenibili.