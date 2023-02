Pestaggio Firenze, Mattarella: “No a violenza, Italia coltiva civiltà”

Febbraio 24, 2023

“Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e in altri Paesi, praticando solidarietà, impegno comune. Tutto questo è un antidoto, una diga, anche contro la violenza e per questo vi ringrazio”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati ai nuovi Alfieri della Repubblica tornando anche sul pestaggio dei giorni scorsi davanti al liceo di Firenze.

“Vi sono episodi di violenza nelle famiglie, nelle abitazioni, contro le donne, per strada, addirittura nei giorni scorsi anche davanti a una scuola contro ragazzi. Sono episodi ai quali rispondere con comportamenti positivi”, perché “il nostro Paese ha sempre coltivato la civiltà”.