Peste suina, Regione Lazio approva piano per contenimento cinghiali

Giugno 16, 2022

La Regione Lazio ha approvato il Piano per il contenimento dei cinghiali attraverso procedure di abbattimenti selettivi. L’obiettivo è quello di raddoppiare complessivamente la consistenza numerica degli abbattimenti previsti nella stagione 2021/22, riducendo drasticamente la presenza dei cinghiali stimata in circa 75mila esemplari in tutto il Lazio con aree a maggiore densità che sono riferibili alle aree di Roma, di Viterbo e Rieti. Il pian oha una validità triennale e ogni anno sarà predisposto un report di sintesi.