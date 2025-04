Pet food: Bracci (Royal Canin), ‘Nutrizione fondamentale per benessere amici a 4 zampe’

1 Aprile 2025

Your browser does not support the video tag.

“Noi di Royal Canin crediamo fermamente nell’importanza che la nutrizione può svolgere per il benessere e la salute dei nostri amici animali. Da oltre 50 anni”, infatti, “sviluppiamo alimenti su misura per le diverse esigenze dei pet che siano in salute” offrendo “gamme specifiche per le diverse taglie” e per animali “con patologie o sensibilità. Tutto ciò che facciamo è sempre in collaborazione con gli esperti del settore”. Sono le parole di Elisabetta Bracci, Brand & Pet Owner Director Royal Canin®, alla presentazione di una ricerca, condotta da Royal Canin® in collaborazione con SWG, volta ad analizzare le conoscenze, le abitudini e i falsi miti legati al benessere di cani e gatti: dalla salute, alle patologie, dall’alimentazione specifica alle cure veterinarie.