Maggio 31, 2022

Trovata l’intesa al vertice europeo sull’embargo al petrolio russo con un escamotage che accontenta Viktor Orban. L’intesa prevede un embargo immediato al petrolio che arriva dalla Russia all’Ue via mare, mentre rinvia lo stop al greggio trasportato attraverso l’oleodotto Druzhba. Bruxelles si impegna a introdurre “misure di emergenza” in caso di interruzione della fornitura di energia da parte di Mosca.