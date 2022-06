Giugno 1, 2022

Netto rialzo dei prezzi dei carburanti all’indomani dell’accordo al vertice Ue sull’embargo al petrolio russo. Media nazionale della benzina in self service oltre 1,91 euro/litro, gasolio a 1,83 euro/litro. La sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra, annuncia probabili nuovi interventi sulle accise.