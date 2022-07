Luglio 1, 2022

Allo studio di Pfizer e BionTech un vaccino anti covid di nuova generazione che protegga da un’ampia varietà di coronavirus. Si tratta di un farmaco, ancora sperimentale, progettato per andare oltre gli attuali vaccini e coprire varianti presenti e future. Test sull’uomo nella seconda metà dell’anno.