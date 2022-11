Philip Morris annuncia nuovi investimenti in Italia

Novembre 25, 2022

Philip Morris Italia ha annunciato ulteriori investimenti legati alla filiera italiana dei prodotti innovativi senza combustione. Nella città di Marcianise (Caserta) l’azienda ha infatti previsto l’apertura del secondo Digital Information Service Center nello stivale: si tratta del Philip Morris DISC Campania. A Bastia Umbra, in provincia di Perugia, verrà invece aperto lo European Leaf Warehousing Center (ELWC), il nuovo centro di primo stoccaggio del tabacco destinato ai principali siti produttivi dell’azienda in Europa.