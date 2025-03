Philip Morris, Iannelli: “Lanciamo la prima marca di sacchetti di nicotina al mondo”

6 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

“Oggi lanciamo ZYN, la prima marca di sacchetti di nicotina al mondo. Un prodotto che verrà lanciato in Italia in 5 diverse varianti per soddisfare tutte le esigenze. Non fa odore, non fa fumo e lascia alla persona la facoltà di utilizzare la nicotina a mani libere”. Lo dichiara Gianluca Iannelli, Head of smoke free products category di Philip Morris Italia, in occasione del lancio in Italia dei sacchetti di nicotina ZYN, l’ultima novità del portafoglio di prodotti senza combustione di Philip Morris International (PMI).