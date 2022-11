Philip Morris International presenta l’innovativo Iqos Iluma

Novembre 10, 2022

Continua l’impegno diPhilip Morris International (Pmi) verso un futuro senza fumo, nel quale le sigarette tradizionali vengono sostituite da dispositivi senza combustione, a beneficio di tutti quei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare.

L’azienda leader nel settore dei dispositivi senza combustione ha infatti annunciato a Milano il lancio in Italia di Iqos Iluma, il dispositivo più avanzato del proprio portafoglio di prodotti senza combustione. Ne parlano Marco Hannappel, Presidente e Amministratore delegato di Philip Morris Italia,Stefano Volpetti, Presidente Smoke-Free Products Category & Chief Consumer Officer di Philip Morris International eTommaso Di Giovanni, Vice President Global Communication di Philip Morris International.