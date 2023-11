Piantoni (Fondazione Valle dei Segni): “Progetto Imago per rimettere in moto la Valle Camonica”

Novembre 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

Attirare in Valle Camonica il turismo internazionale e di prossimità è uno degli obiettivi del progetto Imago presentato a Capo di Ponte. Il presidente della Fondazione Valle dei Segni spiega le caratteristiche del programma che punta su ricerca, formazione e comunicazione per coinvolgere tutti i protagonisti della valle.