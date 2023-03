Piattaforma MeglioQuesto, costituito un Comitato di innovazione e trasformazione del Lavoro

Marzo 2, 2023

Your browser does not support the video tag.

Si è tenuta a Roma la conferenza stampa di presentazione per l’istituzione del Comitato di innovazione e trasformazione del Lavoro promosso dalla piattaforma MeglioQuesto, azienda per lo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi per le relazioni commerciali digitali. Il Comitato è stato creato su iniziativa del Ceo e Founder Felice Saladini, con l’obiettivo di interpretare e anticipare il mutamento sociale attraverso studi, ricerche e monitoraggi costanti per fornire gli strumenti necessari a orientare la proposta di nuove norme e pratiche nel mondo del lavoro.