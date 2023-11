Pichetto Fratin: “Con i rigassificatori si può acquistare il gas ovunque nel mondo”

Novembre 15, 2023

“Nel 2024 Ravenna avrà il secondo rigassificatore aggiuntivo . Sono in corso anche le autorizzazioni per Porto Empedocle di Gioia Tauro. Questo vuol dire sicurezza sul fronte dell’approvvigionamento”. ”. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, in occasione dell’Assemblea Generale Alis 2023 presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma.