Febbraio 15, 2023

Al via il voucher Scelta Sociale, la misura voluta dalla regione Piemonte che permette di ottenere 600 euro per 2 anni per l’assistenza di disabili e anziani. 90 milioni di euro stanziati per pagare rette delle strutture o persone che se ne prendono cura. Per iscriversi è necessario andare sul sito della Regione e fare richiesta utilizzando lo Spid.