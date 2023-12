Piepoli: “Nostra ricerca evidenzia che principali paesi del Mediterraneo vorrebbero una primazia di Roma”

Dicembre 1, 2023

“Dalla nostra ricerca emerge come principali paesi del Mediterraneo vorrebbero una primazia di Roma, come messaggio per il resto del mondo, per dare valore anche a loro stessi”. Così Nicola Piepoli, Presidente Esecutivo Istituto Piepoli a margine dell’evento ‘Festival del Mare’ organizzato dalla Camera di Commercio della Capitale.