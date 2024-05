Pignata, ACTO Campania: “In Campania dobbiamo promuovere la cultura della prevenzione e avere più consapevolezza che alcuni tumori possono essere trasmessi su base ereditaria”

22 Maggio 2024

“Il tumore ovarico è una malattia estremamente complessa e difficile da curare, perché si manifesta quasi sempre in forma avanzata e non è prevedibile se non identificando soggetti sani che sono portatori di una mutazione che li espone a maggiori rischi”. Lo ha dichiarato Sandro Pignata, Presidente Comitato Tecnico Scientifico ACTO Campania, intervenuto al convegno “Tumore ovarico in Campania: Cambiamo Rotta” patrocinato da ACTO Campania e sponsorizzato da GSK, sottolineando che in Campania sono stati sviluppati due documenti: il “PDTA dei tumori ovarici”, che definisce aspetti diagnostici e terapeutici, e il “PDTA dei tumori ereditari”, che fa parte di un piano della Regione Campania per individuare i tumori ereditari.