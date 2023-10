Ottobre 20, 2023

Your browser does not support the video tag.

L’operato di Fondazione Messina è rivolto alla promozione e riqualificazione di zone difficili con politiche sostenibili sul territorio. Fare comprendere a chi prima viveva nelle “baracche” di Messina che la bellezza accresce e migliora la qualità della vita è determinante per intraprendere un percorso di consapevolezza. Il Mosaico delle Meraviglie è emblematico della necessità che bisogna mettersi insieme per ottenere risultati tangibili. La parola d’ordine è “cambiamento”.