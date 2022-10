Ottobre 27, 2022

“Sistema non riesce più ad essere aperto. Dobbiamo rinnovarci. Chi può decidere deve prendersi la sreaponsbilità e fare qualcosa al servizio di tutti”. Il presidente anticipa anche alcuni temi del prossimo congresso degli oculisti italiani previsto a Roma dal 16 al 19 novembre