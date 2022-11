Novembre 25, 2022

Dal 101° Congresso della Società oftalmologica italiana il punto su accesso a diagnosi e terapie, liste d’attesa, tecniche all’avanguarda e prevenzione, con l’Assessore alla Sanita del Lazio Alessio Amato, la giornalista Bianca Berlinguer e il presidente della Fondazione G.B. Bietti – Irccs, Mario Stirpe