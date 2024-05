Pipeline & Gas Expo, Volpi (G.B.C.): ‘Nuova macchina per costruzione Pipeline è autocentrante’

31 Maggio 2024

“Tra tutte le macchine che esponiamo in fiera, le più interessanti per la costruzione di Pipeline sono le macchine per il taglio e lo smusso a freddo. In particolare, presentiamo una macchina che, oltre ad avere tutte le peculiarità delle altre macchine, è autocentrante”. Con queste dichiarazioni Marco Volpi, direttore generale G.B.C. Industrial Tools S.p.A., è intervenuto a margine della seconda giornata dei lavori della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.