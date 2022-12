Dicembre 2, 2022

“ Siamo orgogliosi di essere qui. L’ obiettivo è avere qui un supporto in tutto quello che è il percorso di innovazione che deve continuare a garantire che Pirelli rimanga una eccellenza” lo ha dichiarato Andrea Casaluci, General Manager Operations di Pirelli a margine della conferenza stampa di presentazione del Digital Solutions Center (DSC) Pirelli di Bari.