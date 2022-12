Dicembre 2, 2022

“La sfida della trasformazione digitale e dell’ innovazione che l’ intero Paese ha di fronte, trova la Puglia pronta e protagonista”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a margine della conferenza a stampa di presentazione del Digital Solutions Center (DSC) Pirelli di Bari, primo centro di sviluppo interamente dedicato alla innovazione digitale. “Regione Puglia e Pirelli lavorano insieme come un’unica squadra”.