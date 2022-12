Dicembre 2, 2022

“Abbiamo voluto creare un centro, questo il primo, digitale di Pirelli, a livello mondiale. Creeremo un centro con 50 persone, almeno , entro il 2025”. Così Pier Paolo Tamma, Chief Digital Officer di Pirelli, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Digital Solutions Center (DSC) Pirelli di Bari.