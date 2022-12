Pirelli, Tronchetti Provera: i giovani contribuiranno alla trasformazione

Dicembre 2, 2022

“Anche in Italia si possono fare cose ad una velocità sorprendente. Contiamo molto sui progetti che possiamo fare con l’ Università. Vediamo nella Puglia un centro di eccellenza “. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vicepresidente Esecutivo e Ceo di Pirelli, introducendo, con un video messaggio, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Digital Solutions Center(DSC) Pirelli, a Bari. “Ringrazio la Regione Puglia e la città di Bari- ha aggiunto Tronchetti Provera- per aver contribuito a rendere possibile tutto questo”.