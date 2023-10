Pittèri: “Importante preparare eticamente i giovani al lavoro”

Ottobre 9, 2023

“È importante coinvolgere le nuove generazioni nella riflessione sull’etica applicata all’impresa. Il rapporto della Fondazione con Luiss Business School, che ha dato vita a questo Festival, ci permette di sensibilizzare una parte notevole di ragazzi che stanno per avviarsi al mondo del lavoro” commenta Pittèri, Amministratore Delegato di Fondazione Musica per Roma, in occasione del Festival dell’Etica Pubblica organizzato da Ethos – l’Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School, insieme a Fondazione Musica per Roma.