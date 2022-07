Più vicini al territorio per essere più efficaci

Luglio 12, 2022

Your browser does not support the video tag.

L’apertura della sede è parte di una strategia del Gruppo: essere più vicini al territorio significa essere ancora più efficaci nell’offrire i nostri servizi alle Amministrazioni e alle imprese. I risultati fino ad oggi sono stati molto incoraggianti.

Noi siamo da sempre vicino al risparmiatore italiano attraverso il risparmio postale, l’inflazione sta portando a cambiamenti di paradigmi della politica monetaria, CDP si è adeguata alzando i rendimenti sui buoni postali, sono sicuro che quello che è stato un rapporto di fiducia continuerà anche in futuro.