Piunti (Conou): “Possiamo trainare la sostenibilità nel resto del mondo”

29 Ottobre 2024

“L’Europa può essere un faro per gli altri Paesi. Siamo stati contattati per spiegare a Paesi del sud del mondo come funziona Conou. Possiamo fare sostenibilità non solo nei nostri Paesi, ma anche trainarla nel resto del mondo”. Così, Riccardo Piunti, presidente Conou, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A intitolato ‘Trasformazione green, investimenti e strategie’, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.