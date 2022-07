Luglio 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il Presidente del Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati (CONOU) Riccardo Piunti ha parlato dei risultati emersi dal Bilancio di Sostenibilità del 2021, redatto dal Consorzio con il supporto di Deloitte Italia e revisionato da Ernst&Young, in occasione dell’incontro ‘Eccellenza italiana dell’economia circolare’.