Plast2023, Valentini: “Progresso settore fondamentale per economia e sociale”

Settembre 5, 2023

“Noi riteniamo che la ricerca, lo sviluppo, gli investimenti delle aziende, quindi il progresso di questo settore sia fondamentale per riuscire a dare un contributo che sia sostenibile dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale”. Queste le parole del vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, a margine del convegno “La sostenibilità 5.0 della plastica: Scenari ed evoluzioni dalla produzione al fine vita” tenutosi presso il Centro Congressi di Rho Fiera Milano, in occasione della 19esima edizione di Plast.