Plastica e inquinamento, il report del Wwf

Giugno 5, 2023

Fino a 1/5 dei rifiuti di plastica invade ogni anno mare, acque dolci e terra”. Così il Wwf che nella Giornata mondiale dell’ambiente (5 giugno) pubblica il nuovo report ‘Plastica: dalla natura alle persone. È ora di agire’ e chiede al governo di “andare oltre il riciclo dei soli imballaggi e di estendere la raccolta differenziata a tutti i prodotti in plastica di largo consumo allo scopo di far crescere l’economia circolare come valore condiviso”. Il report afferma che “l’Italia è tra i peggiori Paesi inquinatori che si affacciano sul Mediterraneo, contribuendo all’inquinamento soprattutto in qualità di secondo più grande produttore di rifiuti plastici in Europa”. L’associazione sottolinea che “fino a 22 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica entrano nell’ambiente marino e altrettanti nell’ambiente terrestre ogni anno, in gran parte plastica monouso”.