Gennaio 31, 2023

La Juventus ha già annunciato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di 15 punti dopo l’inchiesta sulle plusvalenze. Per la società bianconera il dispositivo di sentenza sarebbe “viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto”.