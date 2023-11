PMI: a Latina la quarta tappa di SACE on tour per promuovere l’export regionale

Novembre 23, 2023

Ha fatto tappa a Latina l’appuntamento organizzato da SACE, in collaborazione con Unioncamere, dal titolo “SACE ON TOUR”. Un ciclo di incontri totalmente gratuiti dedicati alle PMI che ha toccato e toccherà alcune regioni italiane per diffondere la conoscenza e la consapevolezza tra le piccole e medie imprese degli strumenti formativi e assicurativo-finanziari a supporto dell’export. L’evento ha anche permesso di accendere i riflettori sul successo registrato in due capoluoghi del Lazio, Frosinone e Latina, che nel corso del 2022 hanno visto incrementare le esportazioni rispettivamente di 7,2 e di 8,9 miliardi.