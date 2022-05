Maggio 5, 2022

Your browser does not support the video tag.

678 milioni di euro di finanziamenti a sostegno delle imprese italiane che dal 18 maggio potranno farne richiesta per realizzazione progetti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico. E’ quanto prevede il decreto del Mise. Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.