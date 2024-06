PMI, Lucini (Generali): “Welfare è parte di strategia per sostenibilità”

13 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

“Il welfare rientra appieno nella strategia di sostenibilità, che per noi vuol dire fare del bene con le nostre competenze come datori di lavoro e come investitori. Per le PMI significa consapevolezza del proprio ruolo sociale dove il welfare è fattore determinante di attrazione di talenti e innovazione sociale. Così si riesce a costruire welfare di comunità stando vicini a lavoratori e famiglie.”Ha dichiarato Barbara Lucini, Responsabile Country Sustainability & Corporate Responsability Generali Italia a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2024.