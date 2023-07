Luglio 11, 2023

Your browser does not support the video tag.

Via libera della cabina di regia a Palazzo Chigi alle modifiche relative alla quarta rata del Pnrr. Dieci modifiche su 27 obiettivi sono state condivise con la Commissione europea. Il processo di revisione può dunque partire: l’importo della quarta rata ammonta a 16 miliardi di euro. Le opposizioni chiedono chiarezza.