Novembre 4, 2022

“C’è la necessità di rivedere in parte alcune componenti per affrontare il tema della crisi energetica”. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ai microfoni di Rai Radio 1. “Bisogna fare un bagno di realtà. Abbiamo pensato il Pnrr quando c’era un altro mondo, prima della crisi delle materie prime, prima della crisi dell’energia e prima del conflitto in Ucraina”.