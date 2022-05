Maggio 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Oltre metà dei fondi del Pnrr sono destinati al Mezzogiorno. Stanziamo 1,5 miliardi per i porti al Sud, per renderli più efficienti, sostenibili, moderni. Potenziamo l’alta velocità e miglioriamo il collegamento del sistema portuale al resto della rete, per facilitare il trasporto di merci”. Così il premier Mario Draghi al Forum ‘Verso Sud’ a Sorrento.