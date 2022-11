Novembre 24, 2022

Giovedì 24 novembre presso l’Aula Caravaggio di Fiera Bergamo, in occasione della trentaquattresima Assemblea Nazionale Anci, Inps ha presentato il suo nuovo progetto di ottimizzazione e programmazione di interventi in ambito welfare. Un ricco piano di interventi e miglioramenti, che andrà ad impattare positivamente sulla vita di ogni cittadino, grazie a ‘Punto Utente Evoluto’, in grado di azzerare il digital divide e consentire facile accesso alla tecnologia per tutti.