Dicembre 12, 2022

Monito della Corte dei Conti all’Italia sui ritardi nel piano di potenziamento di asili nido e scuole dell’infanzia, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le risorse ammontano a 4,6 miliardi di euro: 700 milioni per progetti già in essere e 2,4 miliardi per la costruzione di nuovi asili nido, 600 milioni per le scuole dell’infanzia e 900 milioni per le spese di gestione.