Novembre 17, 2022

Il Pnrr al centro dell’incontro a Palazzo Chigi tra il ministro Raffaele Fitto, e i sindacati. Confermata la preoccupazione per infrastrutture, istruzione, e aumento dei costi delle materie prime che mette in discussione alcuni interventi. “Il governo deve decidere, anche con l’Europa: o si aumentano le risorse o si riducono le opere da realizzare”, ha detto il il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.