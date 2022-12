Pnrr, Mattarella: “Impegno va onorato”

Dicembre 6, 2022

Your browser does not support the video tag.

L’impegno sul Pnrr assunto dall’Italia con l’Unione europea “va onorato”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento all’evento ‘L’Italia delle Regioni’, alla Villa Reale di Monza. “I massicci finanziamenti erogati dalla Commissione europea” con il Pnrr “sono destinati ad accelerare l’infrastrutturazione del Paese colmando i divari, a partire da quello tra il Nord e il Meridione. Si registra un’ampia condivisione in ordine alla necessità di completare il programma di riforme e, per quanto riguarda gli investimenti, di considerare un’assoluta priorità gli obiettivi individuati dal piano per far crescere l’economia all’insegna della sostenibilità e dell’uguaglianza”. Di fronte a “sfide di questa portata è richiesto l’impegno convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali. Un impegno che abbiamo assunto in sede europea e che va, ovviamente, onorato”.